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20.03.20 10:12
Медики проверяют на коронавирус шестерых жителей Челябинской области
"Результаты двоих жителей были отправлены в Новосибирск самолетом вчера в семь часов вечера, ждем сегодня к концу дня или завтра утром ответ. Как только он будет, мы сразу же объявим об этом", - сказала Гехт журналистам в пятницу.
При этом она уточнила, что всего в работе в настоящее время шесть анализов, которые вызывают вопросы. По ее данным, с начала работы по профилактике заражения этой инфекцией были госпитализированы с подозрением 73 человека, из них 47 уже выписаны.
"Ситуация в регионе стабильная, она находится под контролем, случаев подтвержденного диагноза у нас пока нет", - уточнила первый вице-губернатор.
В то же время она еще раз подчеркнула, что важно максимально прислуживаться к рекомендациям медиков по профилактике заражения - проводить дезинфекцию, снизить до минимума контакты, не посещать места массовых скоплений людей.
"Четыре недели (эпидемии) идет нарастание, четыре - спад. Первые четыре недели еще не прошли, Поэтому давайте будем использовать это время максимально с пользой, чтобы побыть дома, заняться домашними делами, почитать, пообщаться с детьми", - отметила Гехт.
Она также уточнила, что сейчас режим карантина и самоизоляции распространяется на приезжающих из всех стран, поскольку случаи инфицирования вирусом зафиксированы практически повсеместно. Поэтому с будущего вторника в области вернувшиеся из-за рубежа граждане будут подавать заявку на выдачу больничных листы в электронном виде.
"Через свой личный кабинет они будут высылать документы в фонд социального страхования. Затем врач принесет больничный лист домой, он будет открыт с даты прилета в Россию", - пояснила вице-губернатор.
При этом, по ее сведениям, по больничному листу первая выплата придет на счет, указанный в заявлении, через неделю после даты открытия, вторя часть - после закрытия.
Также со следующей недели социальные службы населенных пунктов займутся решением вопроса доставки лекарств и продуктов домой одиноким пожилым людям домой, чтобы уберечь их от возможности заражения.
Ранее сообщалось, что медики региона самостоятельно проводят тестирование на коронавирус, при этом наиболее сложные или неясные результаты отправляются в Новосибирск для проведения дополнительной диагностики.
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