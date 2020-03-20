Рекорд по числу одновременно работающих проходческих комплексов установлен в Москве

20.03.20 10:17

© РИА Новости. Илья Питалев

20 марта. Interfax-Russia.ru - Компания Guinness World Records зафиксировала при строительстве московского метро мировой рекорд по самому большому количеству тоннелепроходческих комплексов, работающих одновременно, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу.

"В Москве судьей Guinness World Records зафиксирован мировой рекорд по числу одновременно работающих на строительстве метро тоннелепроходческих щитов (ТПМК). На данный момент у нас задействованы 23 комплекса на различных площадках. Ни в одном мегаполисе мира не работало одновременно столько машин", - сказал Бочкарев журналистам в пятницу.

Он отметил, что мировой рекорд зафиксирован 48 свидетелями на 23 объектах строительства метрополитена в Москве, одновременно заснявших работу всех тоннелепроходческих комплексов.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" (единый оператор проектирования и строительства новых линий московской подземки) Марс Газизуллин отметил журналистам, что настолько активные тоннелепроходческие работы требуют не только высокого профессионализма, достаточной материально-технической базы, но и применения наиболее современных технологий горнопроходческого дела.

Он напомнил, что, начиная с 2011 года, в российской столице построено 83 км линий метро, 42 станции и 10 депо. Ключевой проект московского метростроения сегодня - Большая кольцевая линия столичной подземки. Протяженность БКЛ составит 70 км, на ней расположится 31 станция.