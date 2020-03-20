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20.03.20 11:42
Жительницу Татарстана оштрафовали на 30 тыс. руб. за фейки о COVID-19
По данным полиции, женщина записала сообщение, где утверждала, что в скором времени город закроют на карантин из-за коронавируса, и разослала его через WhatsApp нескольким знакомым.
"После того как женщина узнала о том, что её сообщение было направлено многим пользователям мессенджера, а также в различные чаты, она сообщила знакомым, что это неправда. Затем она пришла в телерадиокомпанию, чтобы опровергнуть разосланные ею фейковые новости. 17 марта 2020 года телерадиокомпания опубликовала репортаж-опровержение", - говорится в сообщении.
За распространение ложной информации нарушительницу привлекли к административной ответственности по ч.9, ст.13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации).
По данным полиции, Нижнекамский городской суд признал женщину виновной в совершении этого административного правонарушения и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в Татарстане зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции - у прилетевшего из-за рубежа гражданина Франции. По данным властей республики, сейчас состояние француза оценивается врачами как близкое к удовлетворительному.
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