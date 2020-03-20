20.03.20 10:36

Фото Калининградской областной таможни

20 марта. Interfax-Russia.ru - Ространснадзор с 25 марта приостановит весовой контроль транспорта с продовольствием и товарами первой необходимости из-за коронавируса, сообщило ведомство в пятницу.

"С 25 марта по 25 апреля 2020 года Ространснадзор приостанавливает проведение весового контроля транспортных средств, перевозящих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости (продукты питания, детские товары, лекарственные средства) в прицепах и полуприцепах платформенного типа с тентированным верхом", - говорится на сайте Ространснадзора.

Мера вводится в рамках плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, утверждённого российским правительством.