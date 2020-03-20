Школы в Иркутской области могут перейти на дистанционное обучение

20.03.20 10:40

© РИА Новости. Антон Уницын

20 марта. Interfax-Russia.ru - Министерство образования Иркутской области рекомендовало школам региона после весенних каникул перейти на дистанционное обучение для предупреждения заражения коронавирусом, сообщила в пятницу пресс-служба облправительства.

"С 21 марта в образовательных учреждениях региона начинаются каникулы, которые продлятся неделю. Для предотвращения распространения вирусных инфекций образовательным организациям рекомендовано после каникул перейти на дистанционное обучение до 12 апреля 2020 года", - отмечает пресс-служба со ссылкой на и.о. министра образования региона Елену Апанович.

Окончательное решение о переходе на дистанционное обучение должны принять руководители школ на местах.

Между тем, на базе федерального Центра реализации государственной образовательной политики и информационных технологий будет запущена "горячая линия" по вопросам организации дистанционного обучения для учителей, директоров школ и родителей - 8-800-200-91-85. Консультацию также можно получить в Институте развития образования Иркутской области по телефону 8-3952-500-904

В Иркутской области случаев коронавируса не выявлено.

В России зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции, из них 188 у граждан РФ в 23 регионах, 11 - у граждан иностранных государств. Летальных исходов нет.

В мире, по данным на утро пятницы, насчитывалось 233 тыс. 838 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 9,840 тыс., выздоровели более 85 тыс. человек.