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20.03.20 10:45
В Якутии 100 человек направили в больницу из-за COVID-19 у гендиректора ЯТЭК
Медики продолжают работу по изоляции сотрудников ЯТЭК после подтвержденного диагноза на COVID-19 у генерального директора компании Андрея Коробова.
"Самое ближнее окружение (Коробова - ИФ) - 38 человек - все под медицинским наблюдением: либо находятся в инфекционном стационаре, либо в обсерваторе", - приводятся в сообщении слова главного санитарного врача республики Маргариты Игнатьевой .
Также продолжается работа с остальными 114 сотрудниками ЯТЭК, контактировавших с гендиректором и четырьмя топ-менеджерами, у последних предварительный тест на коронавирус показал положительный результат.
"В частности, в инфекционном стационаре находятся 13 человек, в обсерваторе вчера за день определили 44 сотрудника. Эта работа сегодня будет продолжена. В редком исключении при соблюдении определенных условий, в том числе если большая квартира или человек один проживает, на дому оставили пока 11 человек", - сообщает Игнатьева.
По ее словам, за ними осуществляется строгое медицинское наблюдение.
"В случае нарушения режима изоляции на дому эти люди сразу будут определены в обсерватор или в инфекционную больницу", - подчеркнула Игнатьева.
Как сообщалось, генеральный директор компании ЯТЭК Андрей Коробов стал первым в Якутии пациентом с подтвержденным коронавирусом.
По данным компании, Коробов вернулся из Швейцарии в Москву 9 марта, на тот момент Швейцарии не было в списке стран, после посещения которых Роспотребнадзор рекомендовал соблюдать карантин. "Именно эта информация определила рабочую командировку в Якутск и выход на работу 11 марта (в этот день глава компании прилетел в Якутск - ИФ). Тем не менее, почувствовав легкое недомогание, Андрей Коробов самоизолировался и попросил провести тест на коронавирус", - отмечалось в сообщении ЯТЭК.
ЯТЭК является основным газодобывающим предприятием Якутии, владеет лицензиями на промышленную разработку Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений, геологическое изучение, разведку и добычу на Толонском участке, на геологическое изучение в пределах Тымтайдахского участка. Весь газ от ЯТЭК получает республиканское АО "Сахатранснефтегаз".
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