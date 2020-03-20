Транскам открыт для всех видов транспорта

20.03.20 10:48

© РИА Новости. Денис Абрамов

20 марта. Interfax-Russia.ru - Транскавказская автомагистраль, закрытая утром во вторник из-за сильного снегопада, заработала в штатном режиме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Транскам открыт с 21:00 мск в четверг. Расчистка дорожного полотна завершена", - говорится в сообщении.

За время расчистки дороги от снега сошло почти 40 лавин, часть из которых была спущена принудительно.

Транскам - единственная дорога, соединяющая Южную Осетию с Россией. Ее протяженность составляет 164 км, основная часть маршрута проходит по высокогорью.