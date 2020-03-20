Видно все: ученые по данным со спутников могут оценивать состояние арктических почв
  
Создать условия: власти РФ увеличат "единую субсидию" для ДФО более чем на 1 млрд рублей
   
Заложники коронавируса: тысячи российских туристов не могут вернуться на родину
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
20.03.20 10:48

Транскам открыт для всех видов транспорта

© РИА Новости. Денис Абрамов
20 марта. Interfax-Russia.ru - Транскавказская автомагистраль, закрытая утром во вторник из-за сильного снегопада, заработала в штатном режиме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Транскам открыт с 21:00 мск в четверг. Расчистка дорожного полотна завершена", - говорится в сообщении.

За время расчистки дороги от снега сошло почти 40 лавин, часть из которых была спущена принудительно.

Транскам - единственная дорога, соединяющая Южную Осетию с Россией. Ее протяженность составляет 164 км, основная часть маршрута проходит по высокогорью.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  20.03.20 12:24
На Манежной площади установили новый памятник Жукову
.
  20.03.20 12:20
На строительство инфекционного центра в Москве привлекли более 3 тыс. рабочих
.
  20.03.20 11:55
Минюст РФ прекратил личный прием граждан из-за коронавируса
.
  20.03.20 10:17
Рекорд по числу одновременно работающих проходческих комплексов установлен в Москве
.
  20.03.20 10:15
Спад трафика отмечен в фитнес-центрах и спа-салонах Москвы
.
  20.03.20 08:19
В Институте питания призвали людей заниматься спортом во время домашнего карантина
.
  19.03.20 17:04
Почти 100 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Москве
.
  19.03.20 15:51
Новым главой Мосгоризбиркома избран зампред комиссии Юрий Ермолов
.
  19.03.20 15:34
"Шереметьево" 20 марта закрывает два международных терминала
.
  19.03.20 13:46
Оперштаб: 79-летняя пациентка с COVID-19 скончалась от тромбоэмболии
.
  19.03.20 12:02
В Москве одновременно строится 30 эстакад, мостов и автотоннелей
.
  19.03.20 10:35
Слушания по делу "Седьмой студии" отложили до середины апреля
.
  19.03.20 10:05
Около полумиллиарда рублей сэкономили пассажиры МЦД с помощью карты "Тройка"
.
  19.03.20 09:32
Московский арбитражный суд приостанавливает работу до 10 апреля
.
  19.03.20 09:15
Оперштаб: Информация о введении комендантского часа в Москве - фейк
.
  18.03.20 15:27
Количество зараженных коронавирусом в Москве увеличилось до 86-ти


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket