Хорохордин заявил о дефиците масок в алтайских аптеках

20.03.20 10:52

© РИА Новости. Алексей Дружинин

20 марта. Interfax-Russia.ru - Глава Республики Алтай Олег Хорохордин распорядился принять меры по решению проблемы с дефицитом масок в аптеках региона, сообщает пресс-центр республиканского правительства в пятницу.

"Ко мне поступает много обращений в социальных сетях о нехватке тех или иных товаров в магазинах. Перед заседанием штаба я посетил несколько магазинов. Товары первой необходимости есть, лично убедился, что ситуация достаточно стабильная, дефицита продовольственных товаров нет. В аптеках есть антисептические средства, но совсем нет масок. Нам нужно обязательно взять этот вопрос на контроль и найти оптимальное решение, чтобы не допустить неблагоприятного развития ситуации", - цитирует пресс-центр слова Хорохордина.

В регионе с 18 марта действует режим повышенной готовности. Пока выявленных заболевших коронавирусом в Республике Алтай нет.

Также глава региона поручил на въезде в республику и в помещениях аэропорта разместить информационные баннеры о необходимости прибывающим из зарубежных стран обращаться на телефоны горячих линий.

"Роста цен не наблюдается, эта ситуация находится на постоянном контроле представителей УФАС. Горно-Алтайский госуниверситет переведен на дистанционное обучение. Колледжи, техникумы переходят на дистанционное обучение с 23 марта. Школы заканчивают работу и с 23 марта уходят на весенние каникулы, после которых с 1 по 12 апреля также перейдут на дистанционную работу. Детские сады региона переводятся на свободное посещение", - подчеркивается в пресс-релизе.