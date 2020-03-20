Число выписанных из больниц пациентов с Covid-19 выросло до 9

20.03.20 11:01

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

20 марта. Interfax-Russia.ru - Девять человек с коронавирусной инфекцией Covid-19 выздоровели в России, следует из данных статистики, опубликованных на официальном сайте стопкоронавирус.рф в пятницу.

Всего в России 199 официальных случаев коронавируса, из них 52 были зарегистрированы за последние сутки - эту статистику ранее приводил оперативный штаб.

Согласно информации на сайте, число выздоровевших увеличилось с пяти до девяти.

Пять случаев выздоровления, о которых было известно ранее, это два гражданина Китая, выписанные в середине февраля, два гражданина России и один гражданин Италии (итальянский студент по обмену, который учился в петербургском медвузе).

По предварительным данным, еще четверо выздоровевших - это пациенты в Москве, уточняет источник в правительстве РФ.

Сайт стопкоронавирус.рф был запущен в рамках поручения руководства страны оперативно информировать россиян о ситуации с коронавирусной инфекцией в России.