Глава Крыма пригрозил уголовными делами тем, кто завезет коронавирус

20.03.20 11:12

© РИА Новости. Валерий Мельников

20 марта. Interfax-Russia.ruГ - Власти Крыма призвали жителей региона, которые возвращаются домой через российско-украинскую границу на севере полуострова, проявить гражданскую ответственность на фоне распространения в мире нового типа коронавируса.

"Я прошу всех помнить о гражданской ответственности, о том, что вы подвергаете опасности жизнь родственников, соседей (. . .) Если по итогу выяснится, что кто-то сокрыл (посещение какой-либо страны - ИФ), привез заразу на территорию республики Крым, я буду настаивать на возбуждении уголовного дела", - сказал глава региона Сергей Аксенов в пятницу на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.

Он поручил установить на границе, закрытой с 18 марта для въезда иностранцев, информационный стенд о необходимости указывать в анкетах посещенные страны. Аксенов обратил внимание на то, что это в первую очередь касается тех крымчан, которые путешествуют по украинским биометрическим паспортам - "их не видно в базе".

"Шесть часов сегодня на границе теста необходимо подождать и не подвергать опасности своих близких и других крымчан", - добавил глава республики.

Вице-премьер Крыма Елена Романовская уточнила, что есть случаи отказов от госпитализации при первых признаках заболевания. "Те граждане, которые должны находиться на самоизоляции, должны понимать свою гражданскую ответственность и действительно находиться дома, без выходов", - сказала она.

Как сообщалось, на крымском участке границы всем дистанционно измеряют температуру, у некоторых, по результатам заполненных анкет, берут анализы для лабораторного исследования.

В Крыму и Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности, отменены все массовые мероприятия. По последним данным регионального управления Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением на дому остаются 316 человек, на карантине в больницах - 18 пациентов, диагноз "коронавирус" ни у кого из них не подтвержден.

Вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса, зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Позднее COVID-19 распространился за пределы КНР и затронул более 150 стран. Смертность от нового коронавируса составляет примерно 3%. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в России заразились 199 человек.