Калининградское правительство уходит на дистанционную работу

20.03.20 11:18

Фото с сайта правительства Калининградской области

20 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство Калининградской области переходит временно на дистанционную работу, сообщает пресс-служба региональной власти.

"Новая мера вводится с 23 марта в целях организации особого режима труда и обеспечения мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции. Решение принято губернатором Антоном Алихановым в минувший четверг", - говорится в сообщении.

Применение дистанционного режима работы не вносит изменений в условия нормирования и оплаты труда работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Органам муниципального самоуправления также рекомендовано временно перейти на дистанционную работу.

Как сообщалось, в Калининграде выявлено пять случаев коронавируса. Три из них "привезены" из Германии и Польши, еще два - люди заразились уже от этих заболевших.