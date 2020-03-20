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20.03.20 11:20
В 36 муниципалитетах Подмосковья с июня снизят скоростной режим до 50 км/ч
"После дополнительного обследования дорог совместно с областным ГИБДД принято решение о снижении скоростного режима с 60 до 50 км/ч на 448 участках региональных дорог в 36 муниципальных образованиях области. В апреле на участках установят соответствующие дорожные знаки и комплексы фотовидеофиксации", - цитирует слова Трескова пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Изменения коснутся 126 дорог. Новый скоростной режим вступит в силу 1 июня.
Особое внимание уделят дорогам, где расположены места социального притяжения и социально-значимые объекты, а также тем участкам, где проезжая часть находится возле жилых домов.
Вице-губернатор отметил, что снижение скоростного режима позволяет повысить уровень безопасности на дороге, а также предотвратить аварии, в том числе наезды на пешеходов.
В Московской области комплекс мер по повышению безопасности проводится в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В 2019 году скоростной режим был снижен на 73 участках региональных дорог в 34 муниципалитетах.
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