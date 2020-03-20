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20.03.20 11:22

Руководители рудника "Мир" получили по 2,5 года колонии-поселения за гибель 8 горняков

© РИА Новости. Алексей Филиппов
20 марта. Interfax-Russia.ru - Суд вынес приговор и.о. директора Мирнинского ГОКа Александру Кисиличину и бывшему и.о. главного инженера Александру Манну по делу об аварии на руднике "Мир" и гибели восьми шахтеров.

Обвиняемые были признаны виновными по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба), сообщает следственное управление СКР по Якутии.

"Каждому из фигурантов назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права занимать руководящие должности сроком 3 года", - сказано в сообщении.

По данным следствия, в июле 2017 года в подземном руднике "Мир" в результате значительного ухудшения горно-геологической ситуации появились признаки прорыва воды.

"Несмотря на то, что исполняющие обязанности директора и главного инженера Мирнинского ГОКа владели информацией о возникшей аварийной ситуации, они не остановили работу подземного рудника и не приняли меры к выводу работников из выработок опасной зоны, что привело к трагедии", - отмечается в сообщении.

Причиненный ущерб составил более 10 млрд рублей. В целях его возмещения наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемых.

Как сообщалось ранее, авария на руднике "Мир" компании "АЛРОСА" в Якутии произошла 4 августа 2017 года. Спасти удалось 143 шахтера из 151, попавшего в зону разрушений и затопления. В результате аварии были полностью разрушены горные выработки и горно-шахтное оборудование, а также затоплены два горизонта. Поисково-спасательная операция на руднике "Мир" продолжалась в общей сложности три недели.

Обвинение по этому делу по ч. 3 ст. 216 УК РФ было также предъявлено руководителю рудника Алексею Бурксеру. 8 октября 2019 года тело Бурксера было найдено в СИЗО, по предварительным данным, он покончил с собой. Уголовное преследование в отношении него было прекращено.

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