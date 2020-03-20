Оператор: распоряжений о приостановке "Платона" не поступало

20.03.20 11:25

© РИА Новости. Алексей Филиппов

20 марта. Interfax-Russia.ru - Оператор госсистемы взимания платы с большегрузов "Платон" (ООО "РТ-Инвест транспортные системы", РТИТС) не получал распоряжений о приостановке ее работы в связи с коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Пока это не более чем предложение неизвестных нам людей. Никаких соответствующих распоряжений на уровне правительства и Минтранса не поступало", - сказал собеседник.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что обсуждается возможность приостановки работы "Платона" из-за коронавируса.

В Минтрансе "Интерфаксу" пока не уточнили статус обсуждения данного вопроса.

Ранее в пятницу Ространснадзор сообщил, что с 25 марта приостановит весовой контроль транспорта с продовольствием и товарами первой необходимости из-за коронавируса.

"С 25 марта по 25 апреля 2020 года Ространснадзор приостанавливает проведение весового контроля транспортных средств, перевозящих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости (продукты питания, детские товары, лекарственные средства) в прицепах и полуприцепах платформенного типа с тентированным верхом", - говорится на сайте Ространснадзора.

Мера введена в рамках плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, утверждённого российским правительством.