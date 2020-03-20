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20.03.20 11:25
Оператор: распоряжений о приостановке "Платона" не поступало
"Пока это не более чем предложение неизвестных нам людей. Никаких соответствующих распоряжений на уровне правительства и Минтранса не поступало", - сказал собеседник.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что обсуждается возможность приостановки работы "Платона" из-за коронавируса.
В Минтрансе "Интерфаксу" пока не уточнили статус обсуждения данного вопроса.
Ранее в пятницу Ространснадзор сообщил, что с 25 марта приостановит весовой контроль транспорта с продовольствием и товарами первой необходимости из-за коронавируса.
"С 25 марта по 25 апреля 2020 года Ространснадзор приостанавливает проведение весового контроля транспортных средств, перевозящих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости (продукты питания, детские товары, лекарственные средства) в прицепах и полуприцепах платформенного типа с тентированным верхом", - говорится на сайте Ространснадзора.
Мера введена в рамках плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, утверждённого российским правительством.
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