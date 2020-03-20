20.03.20 11:40

© РИА Новости. Антон Денисов

20 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство утвердило подпрограмму "Развитие рынка газомоторного топлива" на период до 2024 года в составе госпрограммы "Развитие энергетики". Подписанный 2 марта премьером Михаилом Мишустиным документ размещен на портале правовой информации.

Как отмечает ООО "Газпром газомоторное топливо", цель подпрограммы - рост потребления природного газа в качестве моторного топлива, развитие газозаправочной инфраструктуры, а также увеличение парка техники на природном газе. В рамках реализации подпрограммы в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года на развитие рынка газомоторного топлива из федерального бюджета РФ будет выделено 19,29 млрд рублей.

Ожидается, что по итогам 2024 года объем потребления природного газа в качестве моторного топлива увеличится до 2,7 млрд куб. м, количество стационарных газозаправочных объектов - до 1 273 единиц, а парк техники на природном газе пополнится новыми транспортными средствами в количестве не менее 40 тыс. ед.

"Подпрограмма предусматривает первоочередное развитие рынка газомоторного топлива в 27 субъектах России. Эти регионы располагаются вдоль ключевых федеральных трасс страны, в них уже имеется базовая газозаправочная инфраструктура. Такой подход позволит эффективно покрыть газозаправочной сетью европейскую часть России и сформировать газомоторные коридоры", - приведен в сообщении комментарий генерального директора "Газпром газомоторное топливо" Тимура Соина.

Всего на территории России действует 484 газозаправочных объекта, 329 из них принадлежат Группе "Газпром" (MOEX: GAZP). Общая производительность газозаправочной сети компании составляет около 2,3 млрд куб. м природного газа в год. В настоящее время в управлении "Газпром газомоторное топливо" находятся 252 газозаправочных объекта и 17 площадок с передвижными автогазозаправщиками (ПАГЗ) в 63 регионах России, комплексы сжижения природного газа в Калининграде и Петергофе, "Московский ГПЗ".

Министерством энергетики Российской Федерации определены 27 субъектов приоритетного развития рынка газомоторного топлива: города Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Ростовская, Саратовская, Тверская, Тульская, Ульяновская, Челябинская области, Краснодарский, Пермский, Ставропольский края, Республики Адыгея, Башкортостан, Татарстан, Удмуртия и Чувашия.