Минюст РФ прекратил личный прием граждан из-за коронавируса

20.03.20 11:55

© РИА Новости. Владимир Астапкович

19 марта. Interfax-Russia.ru - Министерство юстиции приостановило прием граждан из-за опасности распространения короновируса, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с усложнившейся эпидемиологической ситуацией с 23 марта временно ограничен личный прием граждан в Минюсте России", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В ведомстве рекомендуют заявителям обращаться в письменной форме по почтовому адресу Минюста (119991, ГСП-1, Москва, ул. Житная, д. 14), в электронном виде через официальный сайт министерства minjust.ru/electronic-appeal, а также через Единый портал госуслуг (https://www.gosuslugi.ru).

"Также можно оставить свое обращение в ящике "Для обращений граждан в Минюст России" по адресу г. Москва, ул. Житная, д. 14. Для получения информации о поступлении обращения в Минюст можно позвонить в отдел по работе с обращениями граждан департамента организации и контроля по телефонам: (495) 994-93-55, (495) 955-57-73", - говорится в сообщении.