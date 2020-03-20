Из больницы в Калининграде выписали первую заболевшую коронавирусом

20.03.20 12:14

Фото Александра Левчука

20 марта. Interfax-Russia.ru - В Калининграде зарегистрировано первое выздоровление женщины, заболевшей коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в региональном штабе по борьбе с вирусом.

"В настоящей момент женщина проходит процедуру выписки из больницы. Тесты показали, что она полностью здорова", - рассказали в штабе.

Как сообщалось, эта женщина стала первой в Калининградской области зараженной коронавирусом. Она вернулась в регион из Италии. 8 марта у нее был диагностирован коронавирус, болезнь протекала в легкой форме.

Всего по состоянию на 20 марта в области зарегистрировано пять фактов заражения коронавирусом. Остаются под медицинским наблюдением 711 человек, в том числе 12 в специальном учреждении "Паруса надежды"