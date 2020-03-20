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20.03.20 12:17

Камчатские экологи считают победой включение хищной косатки в Красную книгу РФ

© РИА Новости. Владимир Астапкович
20 марта. Interfax-Russia.ru - На Камчатке считают победой решение российского правительства о включении плотоядной косатки в Красную книгу РФ, сообщает в пятницу пресс-служба ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".

Речь идет о придании особого охранного статуса малочисленной популяции косаток, обитающих на Дальнем Востоке. Эти китообразные охотятся исключительно на морских млекопитающих: тюленей и китов, регулируя их численность в северной части Тихого океана и прилегающих морях, включая акватории Кроноцкого, Корякского заповедников и Южно-Камчатского федерального заказника.

"Камчатка стала первым регионом, где благодаря усилиям научно-исследовательских и природоохранных организаций, представителей краевой власти дальневосточные плотоядные (хищные) косатки оказались под защитой государства", - говорится в сообщении.

В 2018 году их включили в Красную книгу Камчатского края. Теперь охрана одной из популяций крупнейших в мире представителей семейства дельфиновых будет осуществляться на федеральном уровне.

"Остался последний шаг - новый список животных, внесенных в Красную книгу РФ должно зарегистрировать министерство юстиции страны", - отмечает пресс-служба.

"Я считаю это нашей общей большой победой. Благодаря совместной работе Кроноцкого заповедника, правительства края, научной и природоохранной общественности, а также поддержке наших федеральных коллег (...) плотоядная косатка будет включена не только в Красную книгу Камчатского края, но и в Красную книгу Российской Федерации. Таким образом, я ожидаю, что позорная веха, связанная с печально известной "китовой тюрьмой", останется в прошлом", - сказал министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков, слова которого приводятся в сообщении.

Причина, по которой ученые и экологи требовали включить плотоядных косаток в Красную книгу России - низкая численность этих животных: не более 250 особей в северо-западной части Охотского моря, где сосредоточен их вылов для продажи в дельфинарии и океанариумы.

"Сохранение и изучение морских млекопитающих, информирование населения о проблемах китообразных и ластоногих - одна из наших приоритетных задач. Под нашей охраной находятся более 20 видов, включая косаток, занимающих важную экологическую нишу в северной части Тихого океана. Это социальные и очень красивые животные, любимый объект наблюдения туристов во время морских экскурсий по заповедным акваториям. И наблюдать за ними нужно только в естественной среде обитания, а не в дельфинариях", - цитирует пресс-служба директора Кроноцкого заповедника Петра Шпиленка.

Эксперты считают, что после включения плотоядных косаток в Красную Книгу РФ вылавливать их под видом рыбоядных (популяции которых сейчас ничего не угрожает) будет проблематично.

"Специалисты, которые изучают косаток, прекрасно различают два экотипа: рыбоядных и плотоядных. Представьте, что плотоядную косатку поймали и под видом рыбоядной продали в Китай или другую страну, где она ежедневно будет выступать перед тысячами людей. В том числе и перед независимыми специалистами, которые сразу распознают подлог. Ни один владелец океанариума не пойдет на риск, слишком высока цена такого жульничества, вплоть до закрытия", - приводятся в сообщении слова руководителя региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрия Лисицына.

Лисицын отметил, что до настоящего времени велся вылов именно плотоядных косаток, которые для охоты на тюленей заходят в мелководные бухты, где их поймать гораздо легче, поскольку они не могут поднырнуть под сети. Рыбоядные же, как правило, держатся в водах с большими глубинами, где пути для бегства им перекрыть крайне сложно. Они ныряют на глубину в несколько сотен метров.

Эволюционные пути этих крупнейших в мире представителей семейства дельфиновых разошлись несколько тысяч лет назад. Хищные косатки на каком-то этапе развития выбрали охоту на морских млекопитающих (ластоногих и китов), а рыбоядные - добычу рыб и кальмаров. Разные группировки отличаются друг от друга генетикой, строением тела, экологией, поведением и вокализацией (издаваемыми звуками). Но их главные различия - численность и характер использования мест обитания.

Рыбоядные косатки живут большими семьями до 100 особей и часто держатся в одном районе до нескольких недель, охотясь на одном косяке рыбы. Таким примером может служить регулярная встреча этих животных у мыса Кекурного в Авачинском заливе Тихого океана. Хищные же косатки держатся маленькими группами, редко до 10 особей. Они активно перемещаются в поисках китов и тюленей. Рыбоядные и хищные косатки стараются избегать друг друга, не встречаются вместе в акватории и никогда не скрещиваются.

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