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20.03.20 12:20

На строительство инфекционного центра в Москве привлекли более 3 тыс. рабочих

© РИА Новости. Евгений Одиноков
20 марта. Interfax-Russia.ru - В настоящее время на строительстве инфекционного центра в новой Москве задействовано порядка 3,2 тыс. человек, за последние дни число привлеченных рабочих выросло более чем на тысячу человек, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу.

"Мы мобилизуем все возможные ресурсы для того, чтобы закончить строительство инфекционного центра в максимально короткие сроки. За последние два дня число привлеченных рабочих выросло более чем на 1000 человек и сейчас на стройплощадке задействовано более 3 200 специалистов, включая 700 человек из сетевых компаний, которые заняты прокладкой коммуникаций", - сказал Бочкарев.

Он пояснил, что всего к работе привлечено порядка 2400 строителей и инженеров и более 800 водителей и операторов строительной техники.

"Работа по строительству инфекционного центра ведется круглосуточно, в несколько смен. В пиковый период на строительстве центра будет работать порядка шести тысяч специалистов", - добавил заммэра.

Ранее Андрей Бочкарев заявлял, что генеральным подрядчиком по строительству инфекционного центра выбран городской холдинг "Мосинжпроект". На площадке работают представители крупных московских компаний - ДСК-1, ПИК, "Крост", МИСК, сотрудники сетевых организаций.

Как сообщалось, инфекционная больница будет построена из быстровозводимых конструкций в поселении Вороновское деревни Голохвастово.

"Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом. Крупных жилых комплексов в этом районе нет. Ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 м от будущей больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санзоны. И я гарантирую, что никакой опасности для местных жителей она представлять не будет", - заявлял мэр Москвы Сергей Собянин.

Комплекс общей площадью около 70 тыс. кв.м займет территорию в 43 га. Больница будет рассчитана на 500 мест, в том числе 250 коек реанимации. Она будет состоять из нескольких корпусов, которые в зависимости от предназначения будут строиться с применением различных материалов - бетонных блоков, модульных конструкций и многослойных сэндвич-панелей, которые можно быстро склеить между собой.

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