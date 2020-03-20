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20.03.20 12:24
На Манежной площади установили новый памятник Жукову
Как сообщает корреспондент "Интерфакса", в настоящее время завершаются работы по монтажу нового памятника на прежнем постаменте. При этом прежний памятник Жукову демонтирован и пока находится на Манежной площади.
На новой скульптурной композиции, как и раньше, полководец восседает на коне. При этом правая рука у Жукова теперь не опущена вниз, а отдает честь. Конь, который раньше стоял на всех четырех ногах, теперь держит левую переднюю ногу приподнятой вверх.
При этом какие-либо информационные плакаты о проводимых работах в районе памятника отсутствуют.
Памятник Георгию Жукову был установлен в 1995 году по указу президента России Бориса Ельцина к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Автором прежнего памятника являлись скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Юрий Григорьев. Тот памятник неоднократно подвергался критике. А в октябре 2014 году Общество памяти Жукова направляло обращение в комиссию по монументальному искусству при Мосгордуме просьбу о переносе памятника маршалу к его музею в Калужской области. Однако это предложение комиссией было отклонено.
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