ФСБ: пресечена деятельность ячейки ИГИЛ, действовавшей в трех регионах

20.03.20 12:27

© РИА Новости. Макс Ветров

20 марта. Interfax-Russia.ru - ФСБ России сообщает о пресечении деятельности на территории трех российских регионов законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО) ИГИЛ (запрещена в РФ), собиравшей средства для финансирования террористов.

"ФСБ во взаимодействии с Росфинмониторингом на территории Республики Крым, Коми и Ростовской области пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации "Исламское государство" ", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в ЦОС ФСБ.

Там отметили, что "по указанию эмиссаров МТО задержанные создали межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств".

"Под прикрытием благотворительности на счета террористов и их пособников было перечислено около двух миллионов рублей", - сказали в ЦОС ФСБ.

Спецслужба сообщает, что в результате проведенных по адресам проживания подозреваемых участников террористической организации обысков, изъяты средства коммуникации, платежные инструменты, а также документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность.

Сколько подозреваемых было задержано, не сообщается. Отмечается, что оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Позднее ЦОС ФСБ распространил видеоматериал о задержаниях трех подозреваемых. Первый был задержан в частном доме, второй - у подъезда многоэтажки в Минусинске, третий - на автостоянке.