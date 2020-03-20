"Уральские авиалинии" рассчитывают значительно увеличить число рейсов в Крым

20.03.20 12:30

© РИА Новости. Константин Михальчевский

20 марта. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL) на фоне ситуации с коронавирусом направила запросы о выполнении дополнительных рейсов в Симферополь, сообщил гендиректор аэропорта "Симферополь" Евгений Плаксин на заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса в пятницу.

"Мы наблюдаем очень резкий рост объема заявок на полеты через аэропорт "Симферополь". Для примера, компания "Уральские авиалинии" запросила дополнительные 1,1 тыс. рейсов в аэропорт. Спецтехники, средств перронной механизации, личного состава у нас достаточно", - сказал Плаксин.

Комментарием авиакомпании "Интерфакс" не располагает.

Как сообщалось, из-за ситуации с коронавирусом "Уральские авиалинии" отменили ряд международных рейсов. Согласно информации, размещенной на сайте перевозчика, отменен ряд рейсов в 23 страны.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании - ее гендиректор Сергей Скуратов. В настоящее время флот компании состоит из 48 самолетов производства Airbus (три А320neo, два A321neo, 23 А320, 15 А321 и пять А319).

Симферопольский аэропорт построен в 1936 году. В апреле 2018 года начал работу новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м, все рейсы выполняются оттуда. Общий объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей (около 30% средств привлечены за счет инвесторов, 70% - кредиты банков).

Пассажиропоток аэропорта "Симферополь" в 2019 году составил 5,14 млн человек, что сопоставимо с уровнем 2018 года.