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20.03.20 13:33

Шойгу: в российской армии не зафиксировано ни одного случая COVID-19

© РИА Новости. Алексей Никольский
20 марта. Interfax-Russia.ru - Случаев заражения коронавирусом в Вооруженных силах России не зафиксировано, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"Сегодня одна из ключевых тем мировой повестки - борьба с коронавирусной инфекцией... В российской армии случаев заболевания не зарегистрировано", - сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства в пятницу.

Министр обороны отметил, что в ведомстве создали запас медицинских изделий, лекарств и средств защиты для борьбы с распространением нового заболевания.

"12 марта создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения в Вооруженных силах коронавирусной инфекции под руководством первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова", - заявил Шойгу.

"Создан запас медицинских изделий, средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов", - сказал министр обороны РФ.

По его словам, "проводятся регулярные проверки учебных заведений, воинских частей и организаций министерства обороны".

Глава Минобороны РФ сообщил, что на фоне ситуации с коронавирусом веодмство отказалось от приема иностранных представителей и командирования российских военных делегаций за рубеж.

"Прекращено командирование военных делегаций за рубеж и прием иностранных представителей", - сказал Шойгу.

Кроме того, он сообщил о приостановке спортивных, культурно-досуговых и иных массовых мероприятий вне пунктов дислокации воинских частей. "Ведется ежедневная термометрия лиц, прибывающих в воинские части, ограничен выезд военнослужащих за пределы гарнизонов", - отметил глава ведомства.

При этом весенний призыв в армию из-за коронавируса переносить не будут переносить, он начнется 1 апреля, заявил Шойгу.

"Отдельное внимание уделено предстоящему призыву граждан на военную службу. Он будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" в установленные сроки - с 1 апреля по 15 июля", - сказал министр обороны.

Он добавил, что всех призванных на военную службу этой весной протестируют на коронавирус.

"Большинство призывников будут отправлены в войска в мае и июне. Всех призывников перед отправкой протестируют на наличие коронавируса. В войска направят только граждан, имеющих отрицательные результаты после проведения диагностических тестов", - заявил Шойгу.

"Военкоматы и сборные пункты получили все необходимые указания. Военно-врачебные комиссии усилены специалистами и дополнительно оборудуются", - сказал министр.

18 марта в Кремле пообещали поинтересоваться у министерства обороны о планах относительно весеннего призыва в армию, который традиционно начинается 1 апреля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "хорошим" вопрос журналистов, не планирует ли президент из-за коронавируса перенести весенний призыв в армию.

"Не знаю. Вопрос - хороший. Будем изучать и обратимся с этим вопросом к министерству обороны", - сказал Песков.

В прошлом году в ходе весеннего призыва армию укомплектовали 135 тыс. новобранцами, сообщало Минобороны РФ.

В рамках осенней призывной кампании, стартовавшей 1 октября 2019 года, Вооруженные силы РФ пополнили около 132 тыс. призывников, сообщали в военном ведомстве.

В ноябре 2017 года президент РФ Владимир Путин своим указом установил численность российских Вооруженных сил - 1 млн 902 тыс. 758 человек, 1 млн 13 тыс. 628 из них являются военнослужащими, остальные - гражданский персонал.

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