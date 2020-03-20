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20.03.20 12:50
Пункт сдачи анализов на коронавирус открылся в Пулково
"Для прохождения процедуры необходимо зарегистрироваться на специальной стойке информации в зале прилета Пулково (первый этаж централизованного пассажирского терминала). Тест проводится в мобильном пункте, расположенном напротив входа в аэропорт, и включает забор биоматериала из носоглотки ватным тампоном. Результаты можно получить на электронную почту или смс-уведомлением на номер мобильного телефона", - говорится в сообщении.
Мобильный пункт работает с 11.00 до 16.00 ежедневно.
"В помещениях аэропорта Пулково, включая лифты, стойки регистрации, стойки информации, зоны досмотра, офисные помещения и комнаты отдыха персонала, усилен режим уборки. Для дезинфекции применяются средства, обладающие противовирусной активностью. Регулярно проводится дезинфекция трапов и пассажирских автобусов. В местах длительного пребывания пассажиров проводится обеззараживание воздуха с помощью очищающих установок", - добавили в пресс-службе.
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