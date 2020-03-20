|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
20.03.20 13:22
Кремль считает цену на нефть в $25 неприятной, но не катастрофичной для РФ
"Безусловно, это весьма неприятная ценовая конъюнктура, в этом плане можно согласиться", - сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать интервью вице-президента "ЛУКОЙЛа" Леонида Федуна, который назвал нынешнюю цену на нефть в $25 катастрофой для России.
"Говоря о том, что это катастрофа для России, наверное, с этим нельзя согласиться в среднесрочной перспективе", - продолжил Песков.
Он аргументировал свои слова тем, что "и наш президент, и наше правительство неоднократно заявляли о том, что в течение нескольких лет у нас имеется солидный запас прочности, который обеспечит выполнение всех социальных обязательств и так далее".
Песков также напомнил, что "мы помним, что бывали времена, когда цена была еще ниже".
По словам Пескова, в нынешней ситуации никто не будет прогнозировать цены на нефть на мировом рынке на ближайшие годы, потому что такие прогнозы не могут быть точными.
"Вряд ли кто-то возьмется прогнозировать конъюнктуру международных нефтяных цен на перспективу через год, через два, через три", - сказал он журналистам.
"Даже если кто-то возьмется прогнозировать, вряд ли эти прогнозы будут сколько-нибудь точными", - продолжил Песков.
На просьбу прокомментировать сообщения в СМИ о том, что Москва и Эр-Рияд ведут ценовую войну на нефтяном рынке на истощение, Песков сказал: "Россия ни с кем никаких войн не ведет, и мы исходим из заявлений королевской семьи о том, что Саудовская Аравия тоже не ведет ценовую войну".
По словам Пескова, "у каждой страны свои бюджетные параметры, и каждая страна выстраивает политику в зависимости от этих бюджетных параметров".
Пресс-секретарь президента напомнил, что российский бюджет рассчитан, исходя из цены на нефть 42 доллара за баррель. "Конечно, (нынешняя цена нефти) для нас неблагоприятна, но (финансовая) подушка безопасности у нас есть, и она, когда нужно будет, включится".
"В краткосрочной и среднесрочной перспективе ничего страшного не происходит: цены на нефть волатильны. Существует общемировая тенденция - вне зависимости от идеального шторма, который сейчас происходит - и до того, как этот триггер в виде коронавируса спровоцировал этот идеальный шторм, и до этого налицо была тенденция к сокращению мирового потребления нефти", - заметил Песков, добавив, что "это очевидный факт, не относящийся к категории прогнозов - это констатация".
"Когда эта тенденция перейдет к повышательной динамике, будем смотреть, мониторить", - заключил Песков.
Призывы некоторых организаций ввести новые санкции против России в связи с обрушением цен на нефть
в Кремле назвали "весенним обострением".
"Эти вот вбросы относительно возможных санкций - это, скорее, относится к категории "весеннего обострения", спровоцированного коронавирусом, и страдающих русофобией", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать подобные призывы.
Ранее в СМИ появились сообщения, что члены администрации президента США рассматривают возможность введения санкций в отношении РФ из-за того, что она держит низкие цены на нефть.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket