Кремль считает цену на нефть в $25 неприятной, но не катастрофичной для РФ

20.03.20 13:22

© РИА Новости. Илья Питалев

20 марта. Interfax-Russia.ru - Цена на нефть на мировом рынке в $25 является "весьма неприятной", но не катастрофичной для России в среднесрочной перспективе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, это весьма неприятная ценовая конъюнктура, в этом плане можно согласиться", - сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать интервью вице-президента "ЛУКОЙЛа" Леонида Федуна, который назвал нынешнюю цену на нефть в $25 катастрофой для России.

"Говоря о том, что это катастрофа для России, наверное, с этим нельзя согласиться в среднесрочной перспективе", - продолжил Песков.

Он аргументировал свои слова тем, что "и наш президент, и наше правительство неоднократно заявляли о том, что в течение нескольких лет у нас имеется солидный запас прочности, который обеспечит выполнение всех социальных обязательств и так далее".

Песков также напомнил, что "мы помним, что бывали времена, когда цена была еще ниже".

По словам Пескова, в нынешней ситуации никто не будет прогнозировать цены на нефть на мировом рынке на ближайшие годы, потому что такие прогнозы не могут быть точными.

"Вряд ли кто-то возьмется прогнозировать конъюнктуру международных нефтяных цен на перспективу через год, через два, через три", - сказал он журналистам.

"Даже если кто-то возьмется прогнозировать, вряд ли эти прогнозы будут сколько-нибудь точными", - продолжил Песков.

На просьбу прокомментировать сообщения в СМИ о том, что Москва и Эр-Рияд ведут ценовую войну на нефтяном рынке на истощение, Песков сказал: "Россия ни с кем никаких войн не ведет, и мы исходим из заявлений королевской семьи о том, что Саудовская Аравия тоже не ведет ценовую войну".

По словам Пескова, "у каждой страны свои бюджетные параметры, и каждая страна выстраивает политику в зависимости от этих бюджетных параметров".

Пресс-секретарь президента напомнил, что российский бюджет рассчитан, исходя из цены на нефть 42 доллара за баррель. "Конечно, (нынешняя цена нефти) для нас неблагоприятна, но (финансовая) подушка безопасности у нас есть, и она, когда нужно будет, включится".

"В краткосрочной и среднесрочной перспективе ничего страшного не происходит: цены на нефть волатильны. Существует общемировая тенденция - вне зависимости от идеального шторма, который сейчас происходит - и до того, как этот триггер в виде коронавируса спровоцировал этот идеальный шторм, и до этого налицо была тенденция к сокращению мирового потребления нефти", - заметил Песков, добавив, что "это очевидный факт, не относящийся к категории прогнозов - это констатация".

"Когда эта тенденция перейдет к повышательной динамике, будем смотреть, мониторить", - заключил Песков.

Призывы некоторых организаций ввести новые санкции против России в связи с обрушением цен на нефть

в Кремле назвали "весенним обострением".

"Эти вот вбросы относительно возможных санкций - это, скорее, относится к категории "весеннего обострения", спровоцированного коронавирусом, и страдающих русофобией", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать подобные призывы.

Ранее в СМИ появились сообщения, что члены администрации президента США рассматривают возможность введения санкций в отношении РФ из-за того, что она держит низкие цены на нефть.