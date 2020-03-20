Песков: скачки курса рубля неприятны, но на смену волатильности придет стабильность

20.03.20 13:11

© РИА Новости. Мария Девахина

19 марта. Interfax-Russia.ru - Российские макроэкономические параметры позволяют с уверенностью прогнозировать, что волатильность рубля сменится стабильностью его курса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эти дневные волатильности, скачки, это, конечно, неприятно. Мы знаем, что это спровоцировано и неблагоприятной мировой конъюнктурой, и тем самым идеальным штормом в мировой экономике и эмоциональными последствиями. Да, это, к сожалению, реальность, но вы видите, что принимаются энергичные меры и нашим регулятором, и правительством. Такие волатильности случаются, они были, вы помните, несколько лет назад, но всегда им на смену приходит период стабильности. Опять же, потому что макроэкономические параметры, несмотря на все сложности, они позволяют с уверенностью говорить, что волатильность сменится стабильностью", - сказал Песков.

Прокомментировать тот факт, что российский рубль, по выражению журналистов, "стал одной из самых слабых валют", пресс-секретаря попросили в ходе его общения с представителями СМИ в пятницу.

"Вы знаете, клеить такие ярлыки на основе трех-четырех дневной динамики - непрофессионально по меньшей мере", - сказал Песков.

При этом он не стал отвечать на вопрос о том, вернется ли рубль в итоге к курсу на начало года.

"Вот это вопрос не ко мне", - сказал он.