Песков: закрытие Москвы в связи с коронавирусом сейчас не обсуждается

20.03.20 13:12

© РИА Новости. Владимир Сергеев

20 марта. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что полное закрытие въезда и выезда из Москвы как мера по борьбе с коронавирусом не обсуждается.

На вопрос журналистов, насколько сейчас обсуждаются меры по закрытию Москвы, Песков сказал: "Ни насколько не обсуждаются сейчас".