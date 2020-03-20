В Кремле призвали объединить усилия для создания вакцины от COVID-19

20.03.20 13:26

© РИА Новости. Алексей Даничев

20 марта. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не сравнивать количество заразившихся коронавирусом в различных странах, отметив, что в текущей ситуации все находятся "в одной лодке", и необходимы консолидированные усилия для борьбы с этой инфекцией.

"Вряд ли это та ситуация, где нужны какие-то сравнительные параллели. Здесь мы все в одной лодке, и здесь важны консолидированные усилия и наших медиков-вирусологов, и международные усилия медиков, чтобы как можно скорее найти протоколы эффективного лечения этой болезни и, что, наверное, главное, для разработки соответствующей вакцины", - сказал он журналистам.

Так он ответил на вопрос о том, с чем в Кремле связывают относительно небольшое число зараженных в сравнении с другими странами.

"Количество заболевших - в разных странах по-разному, и динамика распространения разная, и везде свои возможности в плане медицины", - пояснил пресс-секретарь президента.

Говоря о международном сотрудничестве, он заметил: "Вы знаете, что ведется работа, и очень хорошие наработки у наших медиков уже имеются. Они находятся в контакте, ведется международное сотрудничество, в частности, с нашими китайскими товарищами, о чем вчера президент Путин говорил в ходе телефонного разговора с его другом и товарищем Си Цзиньпином".

Песков также отметил, что ни одной из стран мира до сих пор не удалось остановить проникновение этого вируса.

"Не удалось и нам, и это невозможно. Но сейчас все делается, чтобы минимизировать опасность", - продолжил он.