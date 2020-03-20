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20.03.20 13:36
Терминалы E и C "Шереметьево" будут закрыты до мая
"Сообщаем вам, что с 0:00 20 марта 2020 года международный аэропорт "Шереметьево" временно закрыл терминалы C и E как на прилет, так и на вылет. (...) Ограничения действуют с сегодняшнего дня и до 23:59 30 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.
О том, что "Шереметьево" с 20 марта закрывает два из пяти своих терминалов - международные E и С - аэропорт сообщал в четверг. Все рейсы, которые сейчас выполняются в них, будут переведены в терминалы D и F. Причина - сокращение пассажиропотока на фоне введения ограничений международных авиационных перевозок.
"Доступ в терминалы для пассажиров и сотрудников будет ограничен как со стороны входных групп, так и терминала В. Терминал Е будет использоваться только как переходная галерея между терминалами D и F в общедоступной и транзитной зонах", - уточнил аэропорт в пятницу.
Крупнейшая базовая авиакомпания "Шереметьево" - "Аэрофлот". На фоне пандемии коронавируса с начала года перевозчик закрыл ряд рейсов в Китай, Корею, Иран, Европу и США.
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