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20.03.20 13:43
СПЧ: РФ должна принять жесткие ограничительные меры при росте числа заболевших
"Моя точка зрения - если действительно будет быстро расти количество заболевших, в России надо будет принимать жесткие ограничительные меры", - сказал Фадеев журналистам в Ставрополе, где он находится с рабочей поездкой.
Он отметил, что "если количество заболевших пойдет на сотни и на тысячи, конечно, придется принимать очень жесткие меры, совсем жесткие".
"Не знаю, (может - ИФ) транспорт останавливать, метро в Москве останавливать, всех по домам. Думаю, что риски реально очень большие", - уточнил Фадеев.
По мнению Фадеева ситуация с коронавирусом в мире достаточно тяжёлая.
"Вы видите, что происходит в Италии - сотни людей умирают каждый день, если считать удельное население, там количество умерших уже кратно больше, чем в Китае. Сравнялось количество умерших в Италии и Китае, но население Китая значительно больше, очень тяжелая ситуация", - заключил он.
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