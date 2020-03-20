"Кольцово" может законсервировать часть зоны международных авиалиний

20.03.20 13:46

© РИА Новости. Павел Лисицын

20 марта. Interfax-Russia.ru - Международный аэропорт "Кольцово" (Екатеринбург, входит в холдинг "Аэропорты регионов") допускает консервацию незадействованных площадей и мощностей зоны международных авиалиний, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"В аэропорту разработан комплекс мер, направленных на оптимизацию затрат и сохранение рабочих мест в условиях кризиса в отрасли. В свете полного ограничения заграничных полетов рассматривается вариант консервации незадействованных площадей и мощностей зоны международных авиалиний", - сказал представитель пресс-службы.

Кроме того, формируются сменные графики, исходя из фактического объема перевозок.

"Эти временные меры позволят обеспечить равномерную занятость и стабильность дохода для всех сотрудников, а также создать условия, чтобы гарантировать штатную работу аэропорта", - подчеркнул он.

С начала марта пассажиропоток "Кольцово" сократился более чем на 20% к уровню аналогичного периода прошлого года. Наиболее остро падение пассажиропотока отразилось на секторе международных авиалиний.

"Сроки восстановления авиаперевозок сейчас спрогнозировать очень сложно", - добавил он.

"Кольцово" сотрудничает с порядка 60 зарубежными и российскими авиакомпаниями, которые выполняют полеты более чем по 120 направлениям.