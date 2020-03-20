Рособрнадзор призвал участников весенней волны ЕГЭ срочно перерегистрироваться на лето

20.03.20 13:48

© РИА Новости. Валерий Мельников

20 марта. Interfax-Russia.ru - Поскольку весенняя волна ЕГЭ не состоится, участникам досрочного периода экзамена нужно перерегистрироваться - для этого в срок до 1 апреля нужно подать заявление о желании сдать экзамен в основную волну, разъяснили в Рособрнадзоре.

"Необходимо до 1 апреля 2020 года провести перерегистрацию участников досрочного периода на основной период проведения государственной итоговой аттестации. Заявления об изменении сроков сдачи ЕГЭ и ГВЭ (государственный выпускной экзамен) подаются в государственную экзаменационную комиссию по форме и в места, определенные региональным министерством образования", - говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Уточнить, как и где нужно будет подавать заявления о перерегистрации с досрочного периода на основной, можно будет на сайте региональных министерств образования.

"Каждый регион сам решает, в какой форме, где и как он будет принимать заявления об изменении сроков экзаменов", - отмечают в Рособрнадзоре.

Как сообщалось, весенняя досрочная волна ЕГЭ, которая должна была стартовать в России 20 марта, была отменена из-за коронавируса. В ней должны были принять участие порядка 32 тыс. человек. В основном, это выпускники школ прошлых лет. Написать экзамен они смогут в основную волну, которая должна состояться в июне.