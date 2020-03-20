Крымский аэропорт фиксирует резкий рост заявок от авиакомпаний на фоне COVID-19

20.03.20 13:51

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

20 марта. Interfax-Russia.ru - Аэропорт Симферополя фиксирует резкий рост заявок от российских авиакомпаний на фоне пандемии Covid-19, заявил гендиректор аэропорта Евгений Плаксин.

"Сейчас мы наблюдаем очень резкий рост объема заявок на полеты через аэропорт "Симферополь". Для примера: по состоянию на вчера авиакомпания "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL) запросила дополнительные 1,1 тыс. рейсов в аэропорт. Спецтехники, средств перронной механизации, личного состава у нас достаточно", - сказал Плаксин на заседании регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса в пятницу.

Симферопольский аэропорт построен в 1940-х годах. В 2018 году начал работу новый терминал, инвестиции в который составили 32 млрд рублей. Пассажиропоток аэропорта в 2019 году сохранился на уровне 2018 года - 5,14 млн человек. Международные рейсы в Крым не осуществляются с 2014 года из-за санкций, введенных после вхождения региона в состав России.

С начала года из-за пандемии коронавируса РФ ограничила авиаперевозки в Китай, Южную Корею, Иран, страны Европы, США. Ряд авиакомпаний после этого заявили о расширении сети внутренних маршрутов, среди них - "ЮТэйр" (MOEX: UTAR), Nordwind.