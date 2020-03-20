Южная ППК запустит в апреле дизель-электропоезда из Симферополя в Керчь

20.03.20 13:53

© РИА Новости. Игорь Зарембо

20 марта. Interfax-Russia.ru - "Южная пригородная пассажирская компания" (ЮППК, дочка "Гранд Сервис Экспресса") в апреле запустит дизель-электропоезда из столицы Крыма - Симферополя - в Керчь на востоке полуострова, сообщила пресс-служба ЮППК в пятницу.

Составы будут выполнять по 2 рейса ежедневно с понедельника по четверг (утром - туда, днем - обратно), по четыре рейса в пятницу, выходные и праздничные дни (утром и днем - туда, днем и вечером - обратно). Остановки предполагаются на станциях Джанкой, Владиславовка, Семь Колодезей, Багерово.

"Утренние экспрессы проследуют из Симферополя до Керчи без остановки в Феодосии. Дорога займет 5 часов 35 минут. На маршруте составов, следующих в обратном направлении, - станция Феодосия. В этом случае время в пути до конечной станции Симферополь составит 6 часов 45 минут", - говорится в пресс-релизе.

Стоимость проезда составит около 500 рублей. Билеты можно будет купить в железнодорожных кассах, в терминалах самообслуживания и на сайте ЮППК.

Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва), ставшая в 2019 году оператором пассажирских ж/д перевозок в Крым, запустила поезда на полуостров в третьей декаде декабря прошлого года. Компания попала за это под санкции США: Запад не признает российский статус полуострова. "Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает список своих акционеров.

ГСЭ зарегистрировала ЮППК в ноябре 2019 года в Симферополе. Основной вид деятельности крымской "дочки" - "перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе".

Южная пригородная пассажирская компания начала работу с января-2020 и с начала года перевезла более 500 тыс. пассажиров. В маршрутной сети ЮППК - 7 направлений: Керчь- Анапа, Симферополь- Севастополь, Симферополь- Евпатория, Симферополь- Соленое озеро, Джанкой- Керчь, Керчь- Феодосия, Феодосия- Армянск.