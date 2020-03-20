Более 1,3 млн л средств подготовили для дезинфекции подмосковного транспорта

20.03.20 14:08

© РИА Новости. Виктор Толочко

20 марта. Interfax-Russia.ru - Для дезинфекционной обработки общественного транспорта Московской области в наличии у перевозчиков более 1,3 млн литров дезинфекционных средств, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Средство используют для полной обработки транспортных средств несколько раз в день, для обработки всех поручней, ручек, подголовников и подлокотников, которую проводят водители в перерывах между рейсами. Кроме того, средства используются для обработки всех турникетов, валидаторов, касс и билетных автоматов", - говорится в сообщении.

Также для сотрудников транспортного комплекса региона подготовлено свыше 55 тысяч перчаток и 25 тысяч масок. При необходимости будет закуплен дополнительный объём средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты.

Дезинфекцию в транспорте ежедневно контролирует министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Всего в дезинфекции автобусов, троллейбусов, трамваев, электричек и железнодорожных станций Подмосковья ежедневно задействовано 10,5 тысяч человек.