Фейк за 30 тыс.: жительницу Татарстана оштрафовали за недостоверную информацию
  
Создать условия: власти РФ увеличат "единую субсидию" для ДФО более чем на 1 млрд рублей
   
Первый этап: вакцины от коронавируса начали тестировать на животных
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
20.03.20 14:17

ЦБ РФ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты граждан, заболевших COVID-19

© РИА Новости. Илья Питалев
20 марта. Interfax-Russia.ru - ЦБ РФ рекомендует банкам реструктурировать задолженность и не назначать пени и штрафы по кредитам заемщикам, у которых диагностирован коронавирус, говорится в сообщении регулятора.

"В условиях развития пандемии коронавирусной инфекции требуется поддержка потребителей финансовых услуг, снижение рисков для их финансового благополучия в дальнейшем", - указал ЦБ.

Регулятор рекомендует банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам (займам), предоставленным физлицам, в случае предоставления заявления и официального подтверждения о наличии коронавирусной инфекции у такого заемщика.

ЦБ также дает право кредитным организациям не признавать такие кредиты реструктурированными в целях формирования резервов и не применять макропруденциальные надбавки в отношении указанных кредитов до 30 сентября 2020 года. Кроме того, Банк России разрешает кредитным организациям до 30 сентября не увеличивать резервы по кредитам заемщикам с коронавирусной инфекцией, если их финансовое положение или качество обслуживания долга ухудшилось.

Мимикрофинансовые организации получат до конца 2020 года право не признавать такие займы реструктурированными и не применять к ним корректирующие коэффициенты по требованиям к заемщикам, у которых показатель долговой нагрузки (ПДН) составляет более 50%, при расчете норматива достаточности собственных средств.

Кроме того, ЦБ рекомендует кредитным организациям и микрофинансовым организациям в период до 30 сентября 2020 года в случае нарушения физлицом обязательств по договору не обращать взыскание на заложенную недвижимость в случае предоставления им заявления и официального подтверждения о наличии коронавирусной инфекции.

ЦБ также рекомендует страховым организациям удовлетворять заявления страхователя в случае предоставления заявления и официального подтверждения о наличии у него коронавирусной инфекции, о продлении срока урегулирования страховых случаев, об отсрочке платежа по договорам добровольного страхования, а также не начислять неустойку (штраф, пени) и не применять иных последствий за ненадлежащее исполнение договора добровольного страхования в течение периода временной нетрудоспособности страхователя.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  20.03.20 16:52
Фонящий грунт вывезут в спецхранилища из зоны строительства ЮВХ в Москве
.
  20.03.20 16:37
Аэропорт "Жуковский" не планирует закрываться после значительной потери пассажиропотока
.
  20.03.20 13:36
Терминалы E и C "Шереметьево" будут закрыты до мая
.
  20.03.20 13:12
Песков: закрытие Москвы в связи с коронавирусом сейчас не обсуждается
.
  20.03.20 12:24
На Манежной площади установили новый памятник Жукову
.
  20.03.20 12:20
На строительство инфекционного центра в Москве привлекли более 3 тыс. рабочих
.
  20.03.20 11:55
Минюст РФ прекратил личный прием граждан из-за коронавируса
.
  20.03.20 10:17
Рекорд по числу одновременно работающих проходческих комплексов установлен в Москве
.
  20.03.20 10:15
Спад трафика отмечен в фитнес-центрах и спа-салонах Москвы
.
  20.03.20 08:19
В Институте питания призвали людей заниматься спортом во время домашнего карантина


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket