ЦБ РФ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты граждан, заболевших COVID-19

20.03.20 14:17

© РИА Новости. Илья Питалев

20 марта. Interfax-Russia.ru - ЦБ РФ рекомендует банкам реструктурировать задолженность и не назначать пени и штрафы по кредитам заемщикам, у которых диагностирован коронавирус, говорится в сообщении регулятора.

"В условиях развития пандемии коронавирусной инфекции требуется поддержка потребителей финансовых услуг, снижение рисков для их финансового благополучия в дальнейшем", - указал ЦБ.

Регулятор рекомендует банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам (займам), предоставленным физлицам, в случае предоставления заявления и официального подтверждения о наличии коронавирусной инфекции у такого заемщика.

ЦБ также дает право кредитным организациям не признавать такие кредиты реструктурированными в целях формирования резервов и не применять макропруденциальные надбавки в отношении указанных кредитов до 30 сентября 2020 года. Кроме того, Банк России разрешает кредитным организациям до 30 сентября не увеличивать резервы по кредитам заемщикам с коронавирусной инфекцией, если их финансовое положение или качество обслуживания долга ухудшилось.

Мимикрофинансовые организации получат до конца 2020 года право не признавать такие займы реструктурированными и не применять к ним корректирующие коэффициенты по требованиям к заемщикам, у которых показатель долговой нагрузки (ПДН) составляет более 50%, при расчете норматива достаточности собственных средств.

Кроме того, ЦБ рекомендует кредитным организациям и микрофинансовым организациям в период до 30 сентября 2020 года в случае нарушения физлицом обязательств по договору не обращать взыскание на заложенную недвижимость в случае предоставления им заявления и официального подтверждения о наличии коронавирусной инфекции.

ЦБ также рекомендует страховым организациям удовлетворять заявления страхователя в случае предоставления заявления и официального подтверждения о наличии у него коронавирусной инфекции, о продлении срока урегулирования страховых случаев, об отсрочке платежа по договорам добровольного страхования, а также не начислять неустойку (штраф, пени) и не применять иных последствий за ненадлежащее исполнение договора добровольного страхования в течение периода временной нетрудоспособности страхователя.