Набиуллина: вопрос повышения ключевой ставки с повестки не снят

20.03.20 15:27

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

20 марта. Interfax-Russia.ru - Вопрос повышения ключевой ставки ЦБ с повестки не снят, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции в пятницу.

"Мы рассматривали три варианта наших действий. Причем детально рассматривали, и действительно есть логика в принятии того и другого решения. На наш взгляд, вопрос о повышении ставки с повестки не снят, уже обсуждалось. И нельзя исключать, что будут формироваться устойчивые инфляционные факторы. Мы будем отслеживать риски финансовой стабильности, которые обычно становятся проинфляционными факторами. Поэтому не исключаем, что на ближайших заседаниях этот вариант также может быть рассмотрен", - сказала Набиуллина.

Ранее в пятницу Совет директоров Центрального банка РФ на заседании в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 6,0%.

"В дальнейшем Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорится в сообщении регулятора.

В пресс-релизе отмечается, что в феврале-марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это связано с изменением внешних условий: распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть. По мнению ЦБ, произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором. Под его влиянием годовая инфляция может превысить целевой уровень в текущем году. Однако значимое сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса, что связано с выраженным замедлением роста мировой экономики и возросшей неопределенностью.

Пакет мер правительства и Банка России обеспечивает финансовую стабильность и окажет поддержку экономике, считает регулятор.

"Все эти факторы принимались во внимание при принятии решения по ключевой ставке. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2021 году", - говорится в сообщении.

Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков поддержал решение Банка России не менять ключевую ставку и оставить ее на уровне 6,0%.

"Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых является оправданным и демонстрирует рынку, что регулятор учитывает не только быстро меняющуюся текущую ситуацию, но и среднесрочные риски, связанные с распространением коронавируса и резким изменением ситуации на нефтяном рынке", - сказал он журналистам.

По словам Аксакова, участникам рынка и населению важно знать, что регулятор принимает во внимание весь комплекс факторов, которые могут повлиять на динамику инфляции, инфляционные ожидания и рост экономики.

"В настоящее время долгосрочные цели обеспечения финансовой стабильности и защиты от возможных будущих шоков важнее потенциального выигрыша от снижения или повышения ставки", - считает депутат.

Наряду с пресс-релизом по ставке регулятор на своем сайте опубликовал целый комплекс мер по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса. Среди них: рекомендация банкам и МФО реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам, предоставленным заемщикам у которых диагностирован коронавирус. Также предлагается сделать бесплатными переводы в системе быстрых платежей до 100 тыс. рублей в месяц, снижаются значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам .