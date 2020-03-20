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20.03.20 14:33

Состояние семьи, госпитализированной с COVID-19 семьи в Тульской области, удовлетворительное

© РИА Новости. Сергей Красноухов
20 марта. Interfax-Russia.ru - Госпитализированные с коронавирусной инфекцией трое жителей Тульской области получают необходимое лечение, их состояние удовлетворительное, сообщил министр здравоохранения региона Алексей Эрк журналистам в пятницу.

"Состояние у всех трех человек, у которых выявлена коронавирусная инфекция, средней степени тяжести с положительной динамикой, они получают необходимое лечение. У ребенка с подтвержденной коронавирусной инфекцией отсутствует симптоматика респираторных заболеваний, но он также находится в медицинском учреждении под наблюдением", - сказал Эрк.

"Водитель, который вез заболевшую семью из аэропорта, и члены его семьи сейчас находятся на самоизоляции и под наблюдением медиков", - отметил министр.

По его словам, на данный момент в Тульской области 321 человек находится под домашним медицинским контролем, еще 14 человек были госпитализированы с симптомами ОРВИ.

Министр отметил, что проба на коронавирусную инфекцию берется у всех, кто приезжает из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. Также обследуются жители региона с признаками респираторных заболеваний, кто прибыл из других стран.

"Я сам прибыл в конце февраля из Италии и обследовался на коронавирусную инфекцию, результат отрицательный", - сказал Эрк.

По данным министерства здравоохранения региона, более 370 звонков от жителей Тульской области приняла за два дня "горячая линия" для граждан, вернувшихся из стран, где зафиксирован коронавирус. 37% из них - обращения туляков, которые приехали из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

Основные вопросы туляков касаются действий после приезда из-за границы, сроков нахождения на карантине и возможностях оформления больничного листа.

Ранее в четверг губернатор Тульской области Алексей Дюмин на заседании оперативного штаба сообщил о первых трех случаях заражения коронавирусом в регионе. Были госпитализирована семья, вернувшаяся из Италии - двое взрослых и ребенок 12 лет.

В связи с этим решением тульских властей в регионе ужесточены меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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