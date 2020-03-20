Ограничения ввели из-за коронавируса в мечетях и храмах Карачаево-Черкесии

20.03.20 14:36

© РИА Новости. Евгений Одиноков

20 марта. Interfax-Russia.ru - Представители мусульманского и православного духовенства Карачаево-Черкесии приняли меры для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

"Духовным управлением мусульман в связи с эпидемиологической ситуацией принято решение о временном ограничении работы мечетей на территории республики. Мечети не закрываются, но людям старшего поколения, более подверженным заболеваниям, не рекомендуется посещать коллективные молитвы. Кроме того, имамам рекомендовано информировать население о мерах профилактики", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий КЧР Исмаил-хаджи Бердиев.

Он уточнил, что ограничения, введенные на территории КЧР, действуют до 20 апреля.

Вместе с тем в пресс-службе Пятигорской и Черкесской епархии агентству сообщили, что прихожан, которые находятся в зоне риска по возрасту, хроническим болезням или в связи с симптомами простудных заболеваний, Епархиальный совет просит "понести подвиг домашней молитвы".

"Священники должны посещать прихожан, оказавшихся в добровольной самоизоляции или на карантине", - сказали в пресс-службе.

Одновременно с государственными школами будут отправляться на каникулы воскресные школы и группы дополнительного образования.