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20.03.20 14:36
Ограничения ввели из-за коронавируса в мечетях и храмах Карачаево-Черкесии
"Духовным управлением мусульман в связи с эпидемиологической ситуацией принято решение о временном ограничении работы мечетей на территории республики. Мечети не закрываются, но людям старшего поколения, более подверженным заболеваниям, не рекомендуется посещать коллективные молитвы. Кроме того, имамам рекомендовано информировать население о мерах профилактики", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий КЧР Исмаил-хаджи Бердиев.
Он уточнил, что ограничения, введенные на территории КЧР, действуют до 20 апреля.
Вместе с тем в пресс-службе Пятигорской и Черкесской епархии агентству сообщили, что прихожан, которые находятся в зоне риска по возрасту, хроническим болезням или в связи с симптомами простудных заболеваний, Епархиальный совет просит "понести подвиг домашней молитвы".
"Священники должны посещать прихожан, оказавшихся в добровольной самоизоляции или на карантине", - сказали в пресс-службе.
Одновременно с государственными школами будут отправляться на каникулы воскресные школы и группы дополнительного образования.
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