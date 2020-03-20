В Прикамье будут принудительно госпитализировать больных с COVID-19 при отказе от лечения

20.03.20 14:38

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

20 марта. Interfax-Russia.ru - Министерство здравоохранения Пермского края не исключает ужесточения мер профилактики распространения нового коронавируса COVID-19, а также напоминает жителям о принудительной госпитализации заразившихся при отказе от добровольного лечения в условиях стационара.

"Хочу однозначно заявить, что если у человека подтвержденная коронавирусная инфекция, и если он отказывается от госпитализации, то мы готовы прибегать к принудительному лечению. Механизмы проработаны и такое разрешение есть. Многие говорят: "Вы не сможете меня госпитализировать". Мы заботимся о состоянии здоровья всех жителей Пермского края - это все-таки 2 млн 900 тысяч жителей", - сказала министр здравоохранения региона Оксана Мелехова в программе "Парламентское телевидение" (проект Заксобрания региона).

Она добавила, что игнорирование госпитализации заразившегося коронавирусом - это риск. "На такой риск мы не готовы пойти", - подчеркнула министр.

При этом она отметила, что Пермский край в настоящее время не находится на пороге перехода к режиму "Чрезвычайная ситуация", но и не исключила возможного ужесточения региональных мер по профилактики распространения COVID-19.

Также министр порекомендовала жителям на время пандемии не выезжать не только за пределы России, но и за пределы региона.

По последним данным, в Прикамье зарегистрировано три завозных случая заражения коронавирусной инфекцией. Состояние госпитализированных удовлетворительное, они проходят курс лечения. К утру пятницы в крае 906 человек находятся под наблюдением врачей (+209 за сутки).