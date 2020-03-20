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20.03.20 14:48

Ульяновская область вводит "проверочные каникулы" для предпринимателей

© РИА Новости. Михаил Климентьев
20 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Ульяновской области приостановили до 1 мая назначение и проведение проверок предприятий и предпринимателей, сообщает на своей странице в Facebook председатель регионального правительства Александр Смекалин.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

В свою очередь, пресс-служба облправительства сообщает, что данная мера позволит минимизировать издержки, которые несут предприятия и предприниматели в связи с карантинными и ограничительными мерами по коронавирусу.

Власти также предоставят предпринимателям ряд других преференций, в том числе кредитные и налоговые каникулы, смягчение требований по госконтрактам, в частности, неприменение штрафных санкций при неисполнении или продление сроков их исполнения.

Кроме того, глава региона призвал принять меры по недопущению блокировки расчетных счетов предпринимателей.

"Также в регионе будут введены арендные каникулы, отменена необходимая сертификация для компаний, производящих социально значимую продукцию - маски, спецбелье, дезинфицирующие средства", - говорится в сообщении.

Прорабатывается и предоставление отсрочек коммунальных, страховых и иных обязательных платежей.

"Отдельные особые условия должны быть разработаны для компаний, напрямую зависящих от ограничительных мер, вводимых государством, для компаний индустрии гостеприимства и туризма, торговли и общественного питания, образования. Нам нужно сохранить каждый способный работать хозяйствующий субъект, поддержать каждого бизнесмена", - подчеркнул губернатор.

При правительстве Ульяновской области создается специальная комиссия, которая займется формированием критериев, по которым определят предприятия, попавшие в сложную экономическую ситуацию в связи с пандемией.

Смекалин также сообщил, что уже сейчас действует телефон "горячей линии" для ульяновских предпринимателей, где они могут получить консультацию по мерам государственной поддержки в условиях введения в регионе ограничительных мероприятий по коронавирусу.

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