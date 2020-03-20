КАМАЗ вводит ежедневное измерение температуры у сотрудников для профилактики коронавируса

20.03.20 14:51

© РИА Новости. Виталий Белоусов

20 марта. Interfax-Russia.ru - ПАО "КАМАЗ" вводит ежедневный контроль за состоянием здоровья сотрудников, в случае повышенной температуры сотрудник не будет допущен к работе, сообщает корпоративное издание автозавода в пятницу.

"В каждом подразделении определен работник, который получает в медпункте пирометр - прибор для бесконтактного измерения температуры тела. Первая их партия на "КАМАЗ" уже поступила. Сотрудник проверяет температуру у всех работников подразделения и заносит результаты в специальный журнал. Нормой считается значение до 37,1 градуса", - говорится в публикации.

Как уточнил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы "КАМАЗа" Олег Афанасьев, ряд подразделений измеряет температуру у сотрудников с 19 марта. "Массово это начнется в понедельник (23 марта - ИФ)", - сказал Афанасьев.

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