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20.03.20 14:51
КАМАЗ вводит ежедневное измерение температуры у сотрудников для профилактики коронавируса
"В каждом подразделении определен работник, который получает в медпункте пирометр - прибор для бесконтактного измерения температуры тела. Первая их партия на "КАМАЗ" уже поступила. Сотрудник проверяет температуру у всех работников подразделения и заносит результаты в специальный журнал. Нормой считается значение до 37,1 градуса", - говорится в публикации.
Как уточнил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы "КАМАЗа" Олег Афанасьев, ряд подразделений измеряет температуру у сотрудников с 19 марта. "Массово это начнется в понедельник (23 марта - ИФ)", - сказал Афанасьев.
Ранее сообщалось, что в Татарстане пока зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции - у прилетевшего из-за рубежа гражданина Франции. По данным властей республики, состояние француза оценивается врачами как близкое к удовлетворительному.
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