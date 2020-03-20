Единый мониторинговый центр по коронавирусу создан в Ульяновской области

20.03.20 14:53

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

20 марта. Interfax-Russia.ru - В Ульяновской области на базе службы "112" создан единый мониторинговый центр по вопросам, связанным с пандемией коронавируса, куда может обратиться любой житель и гость региона.

Губернатор Сергей Морозов, слова которого приводит его пресс-служба, сообщил, что по этому номеру можно будет получить помощь и ответы на вопросы, связанные с новым заболеванием.

"На ваши звонки будут отвечать специалисты из разных отраслей, в том числе психолог. Операторы будут работать каждый день без выходных с 8:00 до 22:00", - подчеркнул Морозов.

Он отметил, что специалисты мониторингового центра будут обрабатывать и представлять полную и достоверную информацию о ситуации с распространением коронавирусной инфекции не только в регионе, но и в Российской Федерации, а также за рубежом.

В задачи мониторингового центра также будут входить выявление и опровержение ложной информации о коронавирусе, распространение которой может создать угрозу жизни и здоровью граждан или повлечь за собой другие тяжкие последствия.

Губернатор попросил жителей не верить фейковым новостям, которые сегодня массово распространяются в мессенджерах и соцсетях по всей стране, и призвал всех доверять только официальным источникам.

Пресс-служба напоминает, что под руководством губернатора в круглосуточном режиме работает штаб, который координирует работу по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

Работают телефоны "горячей линии" в региональном министерстве здравоохранения 8-800-200-73-07 и областном управлении Роспотребнадзора 8-800-100-00-04.

В свою очередь, начальник УМВД России по Ульяновской области Андрей Мишагин сообщил, что в системе ведомства создана рабочая группа по оказанию содействия чиновникам и медикам в вопросах профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории региона.

"В задачи группы входит получение информации о лицах, прибывающих из государств с неблагоприятной коронавирусной обстановкой. На сегодняшний момент имеются в наличии и находятся в работе списки всех прибывших. Это не только жители Ульяновской области, но и граждане других государств", - сказал Мишагин.

Он добавил, что в обязательном порядке также будет организована работа по установлению и розыску ульяновцев, которые, вернувшись из "неблагополучных" стран и по какой-то причине не заявили властям об этом.