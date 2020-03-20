Кинозалы в регионах, модернизированные в рамках нацпроекта, не будут штрафовать за невыполнения плана

20.03.20 15:09

© РИА Новости. Виталий Белоусов

20 марта. Interfax-Russia.ru - Фонд кино освободит региональные кинозалы, модернизированные в рамках нацпроекта "Культура" в 2019 году, от штрафов за невыполнение количества показов национальных фильмов из-за закрытия кинотеатров на карантин в связи с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

"Представители Фонда кино попросили регионы направить официальные письма, подтверждающие вынужденную остановку кинопоказа в этих учреждениях. Таким образом, кинотеатры, которые по соглашению с Фондом обязаны поддерживать указанные в договоре долю и количество дней проката национальных фильмов, будут освобождены от штрафов за первый квартал 2020 года", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, Минкультуры РФ рекомендовало регионам перенести реализацию некоторых мероприятий в рамках нацпроекта "Культуры" на третий квартал.

Решения были объявлены в рамках совещания в режиме видеоконференцсвязи под руководством заместителя министра культуры Ольги Яриловой. Они пока касаются творческих мероприятий, субсидий некоммерческим организациям, фестивалей и конкурсов.

"Наша работа в рамках нацпроекта продолжается. Пока мы не перераспределяем средства между мероприятиями, но рекомендуем перенести все творческие мероприятия, фестивали и конкурсы на третий квартал", - сказала Ярилова, слова которой приводит пресс-служба ведомства.