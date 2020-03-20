Еще у шести человек в Якутске выявили коронавирус

20.03.20 15:16

© РИА Новости. Максим Богодвид

20 марта. Interfax-Russia.ru - До семи увеличилось число заразившихся коронавирусной инфекцией в Якутске, сообщает оперативный штаб Якутии.

"В Якутске зафиксировано шесть новых случаев коронавируса. Все они из числа контактов первого заболевшего и, как и он, находятся в инфекционном стационаре Якутска", - говорится в сообщении со ссылкой на данные Роспотребнадзора РФ.

Пробы у них были взяты при отработке контактов первого заболевшего.

Ранее сообщалось, что гендиректор компании ЯТЭК стал первым заразившимся коронавирусом жителем Якутии.

Управление Роспотребнадзора по Якутии установило контактировавших с ним лиц. Все они сдали анализы на коронавирус. Около ста работников компании помещены в обсерватор.