Запасы лекарств в Петербурге превышают спрос

20.03.20 15:29

© РИА Новости. Константин Михальчевский

20 марта. Interfax-Russia.ru - Представители аптечных сетей заверили городские власти, что располагают запасами лекарств, превышающими спрос.

Как сообщила пресс-служба комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, ситуация на фармацевтическом рынке города обсуждалась в пятницу на встрече с руководителями крупнейших аптечных сетей.

"Представители аптек подчеркнули, что ситуация на фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга стабильная, товарные запасы позволяют с избытком удовлетворить спрос на лекарственные средства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе организован мониторинг цен и товарных запасов ключевых лекарственных средств. В ближайшее время будет проведено совещание с крупными поставщиками фармпрепаратов.