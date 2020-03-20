Мишустин: испытания шести вакцин от коронавируса проводятся в РФ

20.03.20 15:39

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

20 марта. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что в ближайшее время будет подтверждена эффективность российских препаратов против коронавируса, в России проводятся испытания шести вакцин.

"В настоящее время в России проводятся испытания шести таких препаратов. Наши ученые создали в очень короткое время - за два месяца, используя уже имеющиеся разработки и практически самые новые, новейшие биотехнологии", - сказал премьер на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Он подчеркнул, что работа шла круглосуточно. "И в ближайшее время мы надеемся, что уже будет подтверждена безопасность и эффективность этих разработок, и их можно будет применять для профилактики и контроля эпидемии", - сказал Мишустин.

Премьер подчеркнул, что по мере необходимости правительство предпринимает необходимые действия для поддержки людей и адресной помощи отраслям и компаниям, которые оказались в зоне риска.

"Наша главная цель, как мы много раз уже говорили, - не допустить массового распространения вируса, контролировать ситуацию буквально в режиме нон-стоп. Это, конечно, не только введение ограничений на полеты или проведение массовых мероприятий, но и также разработка в том числе вакцины от новой инфекции", - сказал он.

Заместитель гендиректора по научной работе "Вектора" Елена Гаврилова в свою очередь уточнила, что в государственном научном центре "Вектор" начались испытания вакцины от коронавируса на животных.

"В настоящий момент у нас разработаны на базе шести технологичных платформ вакцины на основе как известных рекомбинантных вирусов - вирус гриппа (...), так и синтетические вакцины (...)", - сказала Гаврилова в эфире телеканала "Россия 24".

"Уже начаты эксперименты на лабораторных моделях животных", - отметила представитель "Вектора".

По ее словам, "сразу после получения живого вируса мы провели исследования по получению чувствительных лабораторных моделей, которыми являются хорьки и низшие приматы, и, получив прототипы вакцин, начали исследования на лабораторных животных".

Ранее в пятницу Роспотребнадзор сообщил о начале испытаний вакцины против COVID-19.

"Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против нового коронавируса. В России для профилактики и контроля эпидемии COVID-19 в ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в самые сжатые сроки разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах", - говорится в сообщении ведомства на его сайте.

Для ответа на вопрос об эффективности вакцины необходимо испытать ее способность индуцировать иммунный ответ, отмечает ведомство.

"При этом перед исследователями встает множество важных вопросов - необходимо определить наиболее эффективную дозу и кратность введения вакцины, способ и схему вакцинации", - говорится в сообщении.