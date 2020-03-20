Тула проведет фестиваль "Засечная черта" к 500-летию Тульского кремля

20.03.20 15:55

© РИА Новости. Юрий Сомов

20 марта. Interfax-Russia.ru - Фестиваль "Засечная черта" пройдет в июне-сентябре в Тульской области в рамках празднования 500-летия Тульского кремля, сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на министра культуры региона Татьяны Рыбкиной.

"Завершена разработка концепции праздничных мероприятий. Ключевым мероприятием станет фестиваль "Засечная черта", который пройдет с 6 июня в 11 муниципальных образованиях. С 30 мая по 12 сентября в Туле будут идти "Кремлевские сезоны". Кульминацией празднований станет трёхдневный фестиваль в Туле с 25 по 27 сентября. Каждый день имеет свою тематику - "история", "культура", "спорт", - сказала Рыбкина.

На 24 сентября запланирована официальная часть празднования 500-летия Тульского кремля. В этот день откроются выставки "Тульский кремль и города Большой засечной черты в становлении российской государственности", "Южный щит России. К 500-летию Тульского кремля" и "На южном рубеже стоять крепко", состоятся презентация символа юбилея - кинетической инсталляции "Часы времени", гала-концерт Мариинского театра.

Министр отметила, что в 2020 году в рамках подготовки к празднованию будет отреставрировано 35 объектов культуры. Уже завершены реставрационные работы в Крапивне, Дубне и Алексине. Продолжаются ремонт и реставрация объектов в Туле, Чекалине, Одоеве, Плавске, Крапивне.

Созданы три стационарные музейные экспозиции: "Декоративно-прикладное искусство Тулы XVI-XXI вв." на ул. Металлистов в Туле; "История Богородицка от города-крепости до "цветника" императрицы" (стационарная выставка размещена во въездной башне Богородицкого дворца-музея); "Краеведение Дубны - территории Большой засечной черты" в уникальном музее металлопромышленников Мосоловых.

Идет формирование концепций и создание новых музейных и выставочных экспозиций в отремонтированных зданиях в Крапивне, Чекалине, Одоеве, Белеве, Веневе, Алексине, Плавске, отметила Рыбкина.

По указу президента РФ в 2020 году состоится празднование 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. Основные мероприятия пройдут 24-27 сентября.