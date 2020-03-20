Эвакуацию россиян из-за границы будет координировать рабочая группа Росавиации

20.03.20 15:55

© РИА Новости. Нина Зотина

20 марта. Interfax-Russia.ru - В Росавиации создана межведомственная рабочая группа по координации вывоза россиян из-за границы самолетами на фоне ситуации с коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"В Росавиации сформирована рабочая группа в целях координации работ по перевозке российских граждан воздушным транспортом с территорий иностранных государств на территорию Российской Федерации в связи с введенными ограничениями, направленными на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (Covid-19)", - сказали в ведомстве в пятницу.

При этом в Росавиации рекомендуют "воздержаться от поездок неслужебного характера в зарубежные страны в ближайшее время".

Рабочая группа будет ежедневно взаимодействовать с российскими и иностранными авиакомпаниями, авиационными властями иностранных государств, загранучреждениями МИД России для оперативного решения вопросов перевозки российских граждан. "При необходимости, будут подготовлены дополнительные рекомендации российским эксплуатантам, которые оказывают содействие в доставке российских граждан на территорию РФ", - сказали в ведомстве.

Рабочую группу возглавил первый заместитель министра транспорта - руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

В состав рабочей группы войдут представители Минтранса России, МИД России, Росавиации, Ростуризма, ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", также авиакомпаний: Аэрофлот, Сибирь, Уральские авиалинии; и аэропортов Московского авиаузла.