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20.03.20 16:52

Фонящий грунт вывезут в спецхранилища из зоны строительства ЮВХ в Москве

© РИА Новости. Евгений Биятов
20 апреля. Interfax-Russia.ru - По предварительным оценкам, объем радиоактивного грунта в зоне строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в районе железнодорожной платформы "Москворечье" составит около одного кубометра, заявил генеральный директор ФГУП "Радон" Алексей Лужецкий.

"В настоящее время начались подготовительные работы по ограждению зоны будущего строительства и установке санитарно-пропускных пунктов. В ходе предварительных работ планируется провести обследование территории, выявление участков с зараженным и радиоактивным грунтом, а также вывезти его на специальные хранилища", - рассказал Лужецкий журналистам в пятницу.

По его словам, на площадке будет работать от 10 до 20 человек, в том числе несколько дозиметристов, которые будут постоянно отслеживать ситуацию.

"По предварительным оценкам, всего в зоне будущего строительства будет собрано около одного кубометра радиоактивного грунта, хотя по контракту мы допускаем возможность транспортировки до десяти кубометров. Он будет помещен в сертифицированные контейнеры и вывезен на спецполигон", - сказал Лужецкий.

Кроме того, он отметил, что с территории будет вывезены и загрязненный грунт без радиоактивного фона.

"В целом работы по рекультивации площадки мы планируем завершить до середины-конца мая. Только после этого здесь можно будет начать строительные работы", - добавил гендиректор предприятия.

О том, что склон реки около Московского завода полиметаллов (МЗП) в зоне строительства участка ЮВХ будет рекультивирован, в январе текущего года заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что завод не предпринимал никаких усилий для ликвидации экологического ущерба, поэтому мэрия взяла задачу на себя. При этом Собянин подчеркнул, что выявленные незначительные следы загрязнения не приведут к прекращению строительства ЮВХ.

Публикации о том, что в зону прокладки ЮВХ попадает могильник радиоактивных веществ - урана и тория появились в СМИ в начале лета 2019 года. Авторы говорили о возможности возникновения экологической катастрофы городского масштаба. В начале июля Гринпис сообщал о 12-кратном превышении радиационного фона, выявленном в ходе проверки грунта у МЗП.

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